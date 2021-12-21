В Саратов до 15 марта запрещен въезд фур на определенные часы. Об этом сообщили в мэрми.

Речь идет о времени с 6:00 до 22:00.

Ограничения не распространяются на международные перевозки грузов; перевозки продуктов питания, животных, лекарственных препаратов, горюче-смазочных материалов, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов; перевозку грузов, необходимых для предотвращения и ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий; а также на транспортные средства Министерства обороны РФ.