Проверки выявили, что 103 Саратовских предприятия платят зарплату ниже минимальной, об этом в своем телеграмм-канале написал председатель правительства Саратвской области Роман Бусаргин.

Как оказалось, 336 организаций платят своим сотрудникам зарплату ниже среднеотраслевой, а 103 меньше МРОТа.

Также он рассказал, что 44 организации Саратвской области выплачивают зарплату без оформления трудового договора. Теперь 203 работника переведены на официальную зарплату и платят налоги в городской бюджет.

Проведено 16 проверок по земельному контролю. Оказалось, что четыре участка используются не по назначению

«Сельхозтоваропроизводителям пора понять, что получать поддержку из бюджета и не платить налоги, работать по «серым» схемам впредь не получится», — прокомментировал ситуацию Роман Бусаргин.