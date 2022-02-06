Домой Горячая линия ЖКХ В Саратове 11 улиц остались без воды Горячая линия ЖКХРубрикиНовости СаратоваСоцсфера В Саратове 11 улиц остались без воды По Новости Саратова - 06.02.2022 111 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber В Саратове без воды остались 11 улиц. Ориентировочно до 20:00 ограничено холодное водоснабжение абонентов: 5-6 Мало-Поливановские тупики , Спортивная, Ново-Автобусная, 1-7 Ново-Автобусные тупики. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Бусаргин: Зарплата на заводе керамического кирпича выросла до 46 тысяч рублей С улиц Саратова за сутки эвакуировали 32 авто Еще четыре саратовских школы закрыли на карантин ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Бусаргин: Зарплата на заводе керамического кирпича выросла до 46 тысяч рублей Новости Саратова - 06.02.2022 0 Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин посетил завод керамического кирпича, который является крупным производителем с 1991 года. - На протяжении последних двух лет, несмотря на... С улиц Саратова за сутки эвакуировали 32 авто 06.02.2022 Еще четыре саратовских школы закрыли на карантин 06.02.2022 В Саратове 11 улиц остались без воды 06.02.2022 Саратовцы остались без 600 тысяч рублей из-за лже-банкиров 06.02.2022