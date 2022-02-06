В Саратове без воды остались 11 улиц.

Ориентировочно до 20:00 ограничено холодное водоснабжение абонентов: 5-6 Мало-Поливановские тупики , Спортивная, Ново-Автобусная, 1-7 Ново-Автобусные тупики.

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