Один из старейших краеведческих музеев России отмечает свой юбилей. К этой памятной дате изготовлен специальный почтовый штемпель с изображением здания музея, сообщает пресс-служба управления «Почты России».

С 27 января жители и гости Саратова могут поставить на любую почтовую продукцию художественный штемпель с переводной датой. Помимо изображения музея и его названия на оттиске есть дата гашения и индекс центрального почтового отделения «Саратов. 410000».

Поставить оттиск памятного штемпеля можно будет в Саратовском главпочтамте по адресу: г. Саратов, ул. Чапаева, 80 Почтовое отделение работает с 8 до 22 (понедельник — пятница) и с 9 до 18 (по субботам и воскресеньям).