В Волжском районе Саратова 14-летняя девочка отравилась неизвестным веществом.

Как сообщили в прокуратуре, несовершеннолетняя школьница отравилась веселящими таблетками. Состояние ребенка ухудшилось ночью 23 марта, и ребенок был доставлен в больницу.

Накануне, вечером 22 марта на «скорую» поступил звонок с сообщением об отравлении подростка.

Медики поставили девочке диагноз — отравление неизвестным веществом, — рассказали в министерстве здравоохранения области.

В надзорном ведомстве выяснили, что девочка решила употребить таблетки, о которых узнала от своих знакомых, желая добиться «увеселительного эффекта».

Прокуратурой в связи с недостаточной профилактической работой в образовательном учреждении в адрес директора школы, в которой обучается несовершеннолетняя, внесено представление.