Накануне, 26 января, представители комитета муниципального контроля администрации Саратова провели очередную проверку выполнения хозяйствующими субъектами обязанностей по уборке прилегающих территорий от снега и наледи. Об этом сообщает пресс-служба администрации Саратова.

По итогам проведенных мероприятий 17 владельцев объектов недвижимости привлечено к ответственности за непринятие мер по участию в содержании прилегающей территории.

По 53 выявленным нарушениям ответственные за уборку субъекты приступили к уборке прилегающей территории незамедлительно.