В полицию в Кировском районе обратилась 30-летняя саратовчанка с заявлением о мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Саратову.

Женщина рассказала, что случайный знакомый обманом завладел ее сотовым телефоном стоимостью 100 тысяч рублей.

Со слов заявительницы, после прогулки по городу молодой человек, с которым она познакомилась в развлекательном заведении, попросил у нее телефон, чтобы вызвать такси, и скрылся с гаджетом в неизвестном направлении.

Следователем отдела полиции возбуждено уголовное дело. Подозреваемым оказался 18-летний юноша.

Саратовец сознался в содеянном, похищенный телефон возвращен владелице. Молодому человеку избрана мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении.