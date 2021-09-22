В полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 20-летняя жительница Октябрьского района. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Саратову.

Девушка рассказала, что в соцсети увидела объявление о продаже айфона. Она связалась с продавцом, договорилась о доставке и перевела четыре тысячи рублей в качестве задатка. После этого продавец удалил свой аккаунт и перестал отвечать на звонки.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Подозреваемой оказалась 25-летняя жительница Ленинградской области. Она была задержана оперативниками.

Женщина рассказала, что нигде не работает, а полученные деньги уже потратила. Подозреваемой избрана мера принуждения – обязательство о явке.