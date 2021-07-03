Сегодня, 3 июля, ряд улиц в Кировском районе Саратова остался без воды. Об этом сообщили в ООО «КВС».

Речь идет о следующих улицах: Краевая,31, 1-й Ленинский проезд, 18, Волочаевская,1 ,5 ,7, 9, Московская — от Большой Садовой до Краевой, Мурманской от Московской до Посадского, Краевая от Московской до Посадского, Земляная от Стрельбища до 1-го Земляного проезда, 1-й Земляной проезд от Земляной до улицы Дружбы, 1-я Земляная от 1-го Земляного проезда до улицы Вязовская, 2-я Земляная от улицы Дружбы, Волочаевская от 1-й Земляной до Карельской, Вязовская от 1-й Земляной до Карельской, Кутякова от Мурманской до Краевой, 3-й Цементный проезд от Краевой до Посадского, 3-й Нижний проезд от 3-го Цементного проезда до Большой Садовой, 3-й Цыганский проезд от Большой Садовой до 1-го Цементного проезда, 4-й Нижний проезд от Посадского до Большой Садовой.

А еще дома на Краевой, 31, Большой Садовой, 175\183, Тракторной, 17\29, Дачной, 30а.