Следователи выявили публикацию в СМИ, в которой сообщается о получении телесных повреждений женщиной в результате падения снежной массы в Саратове. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

По предварительным данным, сегодня, 1 февраля, примерно в 14:20 в результате падения снежной массы с крыши дома № 150/154 по улице Мичурина Саратова получила травмы 22-летняя девушка. В результате полученных повреждений ее доставили в больницу.

Следственным отделом по Волжскому району по данному факту организована доследственная проверка.

Следователями выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Будет дана объективная юридическая оценка действиям лиц, ответственных за уборку снега и наледи с фасада и крыши жилого дома.