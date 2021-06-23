Сегодня, 23 июня, в саратовском цирке имени братьев Никитиных петербургские артисты фонтан-шоу «Принц цирка» рассказали о предстоящем выступлении, которое состоится 3 июля.

Зрители увидят львов и попугаев Ара. Работающие с птицами Александр и Дарья Оноприенко рассказали, что младшего из пернатых по кличке Арни удалось научить нескольким трюкам. А еще он умеет сам произносить порядка десяти слов.

Дрессировщик львов Владислав Гончаров отметил вольеры для животных, которые построены по последним технологиям.

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