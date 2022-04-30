В Кировском районе Саратова преступник изнасиловал местную жительницу, выдав себя за ее соседа.

Об этом интернет-изданию «Новости Саратова» сообщили в региональном СУ СКР.

Как выяснило следствие, вечером 28 апреля 36-летняя гражданка была в собственной квартире в доме на 1-м Топольчанском проезде.

Вдруг в квартиру постучался неизвестный мужчина, который сообщил даме, что он ее сосед.

Когда доверчивая женщина открыла незнакомцу, тот нанес ей не менее 3 ударов руками в лицо, после чего, угрожая убить, изнасиловал.

Когда насильник скрылся, потерпевшая позвонила в полицию.

Правоохранители по горячим следам задержали подозреваемого в изнасиловании 35-летнего саратовца.

В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ «Изнасилование, совершенное с угрозой убийством».

Преступник сознался в содеянном и сейчас находится под стражей.