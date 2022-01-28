Суд вынес приговор 50-летнему жителю Саратовской области. Он признан виновным в совершении двух эпизодов половой связи с девочкой, недостигшей 16-летнего возраста.

С января по февраль прошлого года 50-летний мужчина дважды вступал в интимную связь с 15-летней девочкой. В результате совершения противоправных деяний последняя забеременела и впоследствии родила ребенка. О произошедшем медики сразу же сообщили в правоохранительные органы.

Следователи смогли установить психологический контакт с малолетней потерпевшей и собрать доказательства совершенного злоумышленником деяния.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.