В Саратовской области на 10 августа к осенне-зимнему периоду готовы 78,7 процента теплосетей, 134 из 217 котельных, 87 из 154 ЦТП. Об этом сообщили в городской администрации.

На 74 процентах объектов с центральным отоплением и 477 объектах соцсферы проведены испытания, готовы 1,798 тысячи домов с печным отоплением.

Отремонтировано 12,3 километра теплосетей, восстановлено 27,4 километра изоляционного покрытия.

Всего работники ПАО «Т Плюс» планируют переложить 3,8 километра тепломагистралей.

ООО «КВС» готовит необходимые расходники для устранения повреждений. Вопрос подготовки к отопсезону находится на личном контроле замглавы администрации по городскому хозяйству Максима Сиденко.