Проводится доследственная проверка по факту смерти 82-летнего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Накануне, 3 марта, вечером к сотрудникам одного из сетевых продуктовых магазинов по улице Исаева обратился 82-летний мужчина, который пожаловался на плохое самочувствие. Сотрудники магазина незамедлительно вызвали скорую, однако мужчина скончался до приезда медицинских работников.

Следователи обнаружили на теле мужчины ссадины на лице.

Проводится судебно-медицинское исследование для установления точной причины его смерти.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.