Сотрудниками комитета муниципального контроля администрации Саратова продолжаются осмотры территории города на предмет соблюдения Правил благоустройства, в том числе в части уборки от снега и наледи. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

По итогам проведенных мероприятий накануне, 7 февраля, 9 хозяйствующих субъектов привлечены к ответственности за непринятие мер по участию в содержании прилегающей территории.

По 27 выявленным нарушениям ответственные за уборку хозяйствующие субъекты приступили к уборке прилегающей территории незамедлительно.