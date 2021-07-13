В минувшие выходные в любимом месте отдыха жителей Саратове — Городском парке — при поддержке Общероссийского народного фронта состоялось яркое мероприятие «ART-СУШКА». Художники-любители не просто устроили выставку под открытым небом, а еще и подарили все свои работы гостям.

— Мы хотели поддержать всех, кто любит рисовать, а заодно, дать им возможность поделиться своим творчеством, познакомиться друг с другом и найти новых друзей, — рассказала организатор выставки художница Анна Агасиева.

В рамках двухдневной программы состоялся конкурс творческих работ, победители которого получили подарки от Народного фронта — наборы для живописи: альбомы, краски, кисти, карандаши.

Еще одной важной площадкой фестиваля стала фотовыставка «Дети учат любви…», созданная Фондом помощи детям-инвалидам «Добрые Взрослые» в рамках проекта ОНФ #ПРО_НЕЕ. Здесь же, в выставочном пространстве, состоялся семейный художественный мастер-класс, результатом которого стали прекрасные и самобытные картины.

— Мы всегда стремимся помогать талантливым, инициативным людям. Безусловно, творческое пространство «ART-СУШКИ», которое появилось в Городском парке в выходные, это шанс для начинающих и непрофессиональных художников найти единомышленников и даже поклонников своего творчества. Замечательная идея! — отметила Ольга Сынкина, модератор региональной тематической площадки ОНФ «Культура», депутат Саратовской областной думы.

Организаторы поблагодарил за информационную поддержку издательство «Волга-Медиа».