Сегодня, 18 декабря, в Саратове состоялась пресс-конференция, посвященная выборам в молодежное правительство области, в частности в молодежный областной комитет по туризму.

Как проходит работа молодежного правительства рассказала Анастасия Королева и председатель комитета по туризму Виктория Бородянская.

— Сегодня хочется отметить, что люди которые работают в молодёжном министерстве, они эти должности заслужили и честно заработали своим трудом. Причём все их идеи направлены на продвижение популяризации туризма в Саратовской области, — рассказала Виктория Бородянская.

По словам Анастасии Королевой, толчком для её самореализации как молодежного министра стала триада, а также получение гранта в 150 тысяч рублей на реализацию проекта.

Также Виктория Бородянская отметила, что сейчас впервые появились волонтеры туризма.

— После выпуска из вузов не все студенты видят возможности реализации себя. Появилось идея создать особое направление, в которое будет включено и афиша Саратова, и советы какие места нужно сходить и про соседние регионы. Создание команды и проведение для этой команды тренингов по копирайтингу, пиару и другим направлениям. После тренингов мы даём молодёжи понять, что в Саратове есть, что посмотреть и как правильно себя реализовывать в своем регионе, — отметила Анастасия королева.