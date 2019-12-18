Сегодня, 18 декабря, в Саратове состоялась пресс-конференция, посвященная выборам в молодежное правительство области, в частности в молодежный областной комитет по туризму.

Как проходит работа молодежного правительства рассказала Анастасия Королева и председатель комитета по туризму Виктория Бородянская.

Сегодня хочется отметить, что люди которые работают в молодёжном министерстве, они эти должности заслужили и честно заработали своим трудом. Причём все их идеи направлены на продвижение популяризации туризма в Саратовской области, — рассказала Виктория Бородянская.

По словам Анастасии Королевой, толчком для её самореализации как молодежного министра стала триада, а также получение гранта в 150 тысяч рублей на реализацию проекта.

Также Виктория Бородянская отметила, что сейчас впервые появились волонтеры туризма.

После выпуска из вузов не все студенты видят возможности реализации себя. Появилось идея создать особое направление, в которое будет включено и афиша Саратова, и советы какие места нужно сходить и про соседние регионы. Создание команды и проведение для этой команды тренингов по копирайтингу, пиару и другим направлениям. После тренингов мы даём молодёжи понять, что в Саратове есть, что посмотреть и как правильно себя реализовывать в своем регионе, — отметила Анастасия королева.

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