Приставы арестовали «Калину» злостного нарушителя правил дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Саратовской области.

Известно, что должник зарегистрирован в Тамбове, но проживает в Саратове, где регулярно нарушает правила дорожного движения. Всего на его счету около 590 нарушений на сумму свыше 350 тысяч рублей.

В результате сотрудники ГИБДД обнаружили у него автомобиль «Lada Kalina», который арестовали и отправили на спецстоянку.

— В случае дальнейшего бездействия должника его имущество будет передано на реализацию, — уточнили ведомстве.