В отдел полиции Ленинского района Саратова был доставлен мужчина, подозреваемый в незаконном приобретении наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД.

В ходе личного досмотра у 18-летнего гражданина был обнаружен и изъят бумажный сверток с неизвестным веществом, массой 0,95 гр. Согласно проведенной экспертизе, это смесь мефедрона. Подозреваемый пояснил, что данное вещество приобрел в интернет – магазине.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчине избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.