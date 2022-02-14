В Октябрьском районе Саратова водитель «Toyota Land Cruiser» припарковал автомобиль на территории игровой детской площадки.

Как сообщили пользователи социальных сетей в группе «Саратов онлайн», рядом с ЖК «Перекресток» на улице Новоузенская, 89/1, автохам поставил внедорожник рядом с горкой для детей

— Правила парковки действуют на территории Саратова? – резонно спрашивает автор поста.

Уточняется номер нарушителя – К005УН, 64-й регион.

Правоохранительные органы уже проводят проверку по данному административному нарушению.