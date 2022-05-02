В Саратове учет вакцинированных сотрудников чаще всего ведут банки и торговые организации. Об этом сообщили аналитики сервиса по поиску работы «SuperJob».

По словам экспертов, 6 из 10 работодателей в Саратове ведут учет вакцинированных от ковида сотрудников. При этом в большинстве таких компаний уже привито 80% персонала и более.

Учет сотрудников, привитых от COVID-19, чаще ведут крупные организации с численностью персонала свыше 1000 человек (75%), среди малого бизнеса таких только 54%.

Среди компаний разных отраслей чаще всего за вакцинацией работников следят в банковской сфере (78%) и торговле (66%), а реже всего — в отрасли информационных технологий (32%).