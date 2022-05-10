В День Победы 9 мая в центре Саратова по улице Московской прошла колонна участников Всероссийской акции «Бессмертный полк».

Портреты своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, несли саратовцы, возглавляемые колонной военных с Знаменем Победы площадью в 200 кв. метров.

«Бессмертный полк» в Саратове шел под оркестровую музыку военных лет.

Колонна шедших вытянулась по всей длине Московской — от железнодорожного вокзала до Театральной площади.

В шествии приняли участие первые лица региона и областного центра, которые пришли с фотографиями своих предков — фронтовиков.

По официальным данным, «Бессмертный полк» собрал порядка 120 участников.

После шествия на Театральной площади состоялся праздничный концерт.