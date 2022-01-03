Домой Рубрики Новости Саратова В Саратове подморозит до -12 градусов РубрикиНовости Саратова В Саратове подморозит до -12 градусов По Новости Саратова - 03.01.2022 52 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber В областном центре в понедельник 3 января будет морозно. Утром и днем в Саратове, как прогнозируют в областном Гидрометцентре, от -12 до -11 градусов. Преимущественно пасмурно. Без осадков. Ветер северо-западного направления с порывами до 11 м/с. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Жительницу Саратова впотьмах на дороге сбила машина В первый день нового года в Саратовской области родились 30 малышей Саратовские спасатели достали из ямы двух щенков ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ В Саратове подморозит до -12 градусов Новости Саратова - 03.01.2022 0 В областном центре в понедельник 3 января будет морозно. Утром и днем в Саратове, как прогнозируют в областном Гидрометцентре, от -12 до -11 градусов. Преимущественно пасмурно.... Жительницу Саратова впотьмах на дороге сбила машина 02.01.2022 В первый день нового года в Саратовской области родились 30 малышей 02.01.2022 В Аткарском районе спасатели помогли девушкам выбраться со станции 02.01.2022 Саратовские спасатели достали из ямы двух щенков 02.01.2022