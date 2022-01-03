В областном центре в понедельник 3 января будет морозно.

Утром и днем в Саратове, как прогнозируют в областном Гидрометцентре, от -12 до -11 градусов.

Преимущественно пасмурно. Без осадков.

Ветер северо-западного направления с порывами до 11 м/с.