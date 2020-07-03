Сегодня, 3 июля, без воды до 12:00 остались жители поселка Шарковка, Жасминного и Дачного. Об этом сообщили в ООО «КВС».

До 19:00 придется подождать жителя Московского шоссе 15 и 17.

Водоснабжение вернут после окончания работ коммунальщиков.