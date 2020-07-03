Домой Рубрики Новости Саратова В Саратове без воды остались три поселка и улица РубрикиНовости СаратоваСоцсфера В Саратове без воды остались три поселка и улица По Новости Саратова - 03.07.2020 246 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 3 июля, без воды до 12:00 остались жители поселка Шарковка, Жасминного и Дачного. Об этом сообщили в ООО «КВС». До 19:00 придется подождать жителя Московского шоссе 15 и 17. Водоснабжение вернут после окончания работ коммунальщиков. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА «Ростелеком» начал производство отечественных планшетов для Всероссийской переписи населения В Саратове появился обновленный приют для бездомных животных Первая половина июля будет аномально жаркой для жителей Саратовской области ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ «Ростелеком» начал производство отечественных планшетов для Всероссийской переписи населения Новости Саратова - 03.07.2020 0 Российские производители радиоэлектронной продукции — ООО «Производственная компания «Аквариус» и ООО «БайтЭрг» — приступили к выпуску планшетов для Всероссийской переписи населения по договорам с... В Саратове появился обновленный приют для бездомных животных 03.07.2020 Первая половина июля будет аномально жаркой для жителей Саратовской области 03.07.2020 Мужчину забили за отказ ремонтировать планшет 03.07.2020 Саратовец задолжал сыну 228 тыс рублей по алиментам 03.07.2020