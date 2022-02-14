Бездомная собака прыгнула в коляску для ребёнка, пока мать с малышом были в поликлинике.

Забавный случай произошел в Саратове 13 февраля.

В группе «Подслушано Саратов» соцсети ВКонтакте появилось сообщение с фото о собаке в детской коляске.

— Неожиданное пополнение. Оставили коляску возле поликлиники, вышли, а она уже занята, — подписал фото пожелавший остаться неизвестным автор.

Пользователи в комментариях пошутили, что животное, видимо, замерзло

Некоторых такое поведение бездомного пса возмутило, так как грязная собака заняла место малыша.