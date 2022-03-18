Жительница Саратова продала покупателю не принадлежащую ей квартиру. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Саратову.

В ходе расследования установлено, что 36-летняя обвиняемая, заведомо зная о том, что продаваемая квартира ни ей, ни возглавляемой ей организации не принадлежит, заключила предварительный договор купли-продажи.

Потерпевший перечислил на счет злоумышленницы денежные средства в сумме 1 миллиона 328 тысяч рублей, но владельцем квартиры так и не стал. Полученные деньги обвиняемая потратила на личные нужды.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.