На брифинге по вопросам благоустройства Саратова глава города Михаил Исаев рассказал о планах благоустройства общественных территорий.

По его словам, в этом году планируется обустройство двух участков набережной, Бабушкиного взвоза, сквера по Вавилова, парка в микрорайоне Изумрудном, площади в Багаевке и Красном текстильщике. Стоит отметить, что работы по строительству сквера Петра первого напротив речного вокзала уже начались. Напомним, что раньше там была автостоянка.

Кроме того, в проекте находится восемь путепроводов, обустройством которых ранее не занимались вообще. Также планируется дальнейшее благоустройство дворовых территорий.

— В оценке адресов для благоустройства активно принимают участие местные жители. Заявки от них мы принимаем и систематизируем. Благоустройство добралось и до частной застройки, Саратовских поселков, куда муниципалитет ранее не заходил, — отметил глава города.