Коммунальные предприятия продолжают уборку областного центра от снега и наледи. Об этом сообщает пресс-служба Мэрии Саратова.

Ночью улицы расчищали 193 спецмашины.

Сегодня, 24 февраля, для очистки улиц, дворов и общественных пространств привлечено 5167 рабочих и 432 единицы техники:

— дороги федерального, регионального и местного значения убирают 215 единиц техники;

— дворовые территории расчищают от снега и наледи 1581 дворник и 59 спецмашин;

— на объектах социальной сферы задействованы 110 единиц техники и 750 технических сотрудников;

— к уборке территорий, прилегающих к объектам торговли и иным организациям, привлечены 48 спецмашин и 2653 рабочих.