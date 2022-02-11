Фото: Новости Саратова

В пятницу 11 февраля в Саратове ожидается пасмурная погода. 

Как сообщили в региональном Гидрометцентре, температура воздуха составит -1 градус.

Ветер западного направления с порывами до 11 м/с.

Осадки в виде снега ожидаются в вечернее время 

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