Домой Рубрики Новости Саратова В пятницу в Саратове будет пасмурно и ветрено РубрикиНовости Саратова В пятницу в Саратове будет пасмурно и ветрено По Новости Саратова - 11.02.2022 71 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Фото: Новости Саратова В пятницу 11 февраля в Саратове ожидается пасмурная погода. Как сообщили в региональном Гидрометцентре, температура воздуха составит -1 градус. Ветер западного направления с порывами до 11 м/с. Осадки в виде снега ожидаются в вечернее время СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА 11 февраля — День рождения парохода Саратов во второй раз попал в объективы National Geographic У Воскресенского кладбища в Саратове столкнулись три машины ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ 11 февраля — День рождения парохода Новости Саратова - 11.02.2022 0 Официальная дата рождения парохода – 11 февраля 1809 года. Именно в этот день американец Роберт Фултон зарегистрировал свой патент на судно с паровым двигателем. В нашей... В пятницу в Саратове будет пасмурно и ветрено 11.02.2022 Саратов во второй раз попал в объективы National Geographic 10.02.2022 У Воскресенского кладбища в Саратове столкнулись три машины 10.02.2022 В пятницу Саратов продолжит засыпать мокрым снегом 10.02.2022