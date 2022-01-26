Сегодня, 26 января, губернатор Саратовской области Валерий Радаев провел рабочую встречу с главой Саратова Михаилом Исаевым. Обсуждался вопрос повышения качества благоустройства города.

Глава Саратова доложил, что принято решение о децентрализации системы организации благоустройства на территории муниципалитета.

-Сейчас все благоустройство проводится одним структурным подразделением централизовано. Мы изучили модели организации этого процесса в крупных городах. По вашему поручению в последние дни мы отрабатывали схему, чтобы у руководства района были ресурсы заниматься вопросами содержания территории. Сегодня выйдет постановление о создании новых предприятий, которые будут прикреплены в каждом районе, и глава района будет иметь необходимый ресурс. На наш взгляд, система децентрализации таких полномочий особенно актуальна, с учетом того, что город становится больше, — сказал Исаев.

-Мы не раз обсуждали эту тему. Опыт работы по благоустройству тротуаров в 2021г. показывает, что когда есть полномочия и ресурсы у глав районов, то эффективность повышается. Переходных периодов быть не должно, с сегодняшнего дня необходимо приступать к работе, — поддержал его губернатор.