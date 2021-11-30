В Саратове будут реконструировать трамвайный маршрут № 9. Распоряжение об этом появилось накануне,29 ноября, на портале Госзакупок.

«Саратовгорэлектротранс» объявил два аукциона на общую сумму в 39,1 миллион. Первый контракт предполагает разработку технической документации на капитальный ремонт трамвайных путей и электросетей от остановки Детский парк до остановки Завод Зуборезных станков. Его начальная цена составляет 29,3 миллиона.

Второй пока стоит 9,7 миллиона и предназначен на разработку проектно-сметной документации на строительство тяговых подстанций ТП-1, ТП-15, ТП-24, ТП-26 и КАСУТС.

Заявки принимаются до 21 декабря.