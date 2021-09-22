В Саратовской области будут судить трех жителей от 39 до 59 лет, обвиняемых в вымогательстве. Об этом сообщает ГУ МВД.

С 2019 года 59-летний подсудимый имеет статус «положенца» по Саратовской области. Он много раз участвовал в распределении сфер влияния в преступном мире, назначал в районах так называемых «смотрящих» и «решал» вопросы среди группировок.

Другие обвиняемые вымогали у двух жителей Марксовского района деньги и двигатель от премиального автомобиля.

Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.