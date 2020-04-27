В Саратове перед судом предстанут четверо молодых людей за хищение чужого имущества.

По информации СУ СКР, в сентябре прошлого года тогда еще 16-летний парень с подельником забрались в дом на Заречной, откуда они вынесли бытовую технику на сумму 19,564 тысячи рублей.

Через месяц молодой уголовник подговорил 18- и 20-летних товарищей совершить вместе с ним злодеяние. Они проникли на дачу в Заводском районе и украли лом металла на 8,250 тысячи рублей.

В январе того же года 16-летний злоумышленник с 17-летним товарищем угнали «пятерку» с улицы Азина. А в декабре этот подельник завладел ВАЗ-21043.

Также, молодого вора подозревают в краже аккумулятора за четыре тысячи рублей из «пятерки» на улице Васильковая.

Все, за исключением 20-летнего злоумышленника, признались на допросе в преступлениях. Сейчас уголовное дело направлено в суд на рассмотрение.