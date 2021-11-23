Завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего ранее судимого за убийство жителя Аткарска. Он обвинялся в оскорблении полиции и применении силы к сотрудникам правопорядка, сообщает СУ СКР по Саратовской области.

В ночь с 4 на 5 сентября сотрудники ППС патрулировали на служебном автомобиле улицы Аткарска и заметили неподалеку от кафе на улице Рабочая пьяного мужчину.

Он вышел на проезжую часть, перегородив движение машинам. На требование полицейских прекратить нарушать общественный порядок мужчина отреагировал агрессивно и принялся материть двоих сотрудников. Затем злоумышленник толкнул руками в область груди одного из сотрудников полиции, после чего нанес не менее двух ударов кулаком другому полицейскому в область головы.

Нарушителя доставили в отдел полиции. Несмотря на признание обвиняемым вины только в оскорблении сотрудников, следственным органом собраны достаточные доказательства.

Уголовное дело с утвержденным направлено в суд для рассмотрения по существу.