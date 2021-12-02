Завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего жителя Маркса, обвиняемого в причинении вреда здоровью, который повлек за собой смерть. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратову.

16 июля 36-летний мужчина пришел в квартиру дома по улице Комсомольской Маркса, где жил вместе с 52-летней хозяйкой, у которой снимал комнату.

Квартирант обнаружил, что пропала часть купленной им еды и высказал это хозяйке. Женщина заверила, что ничего не брала, однако мужчина не поверил и избил ее.

Вернувшись через пару часов, он прошел к себе в комнату и лег спать, а утром обнаружил, что хозяйка скончалась. Тогда квартирант забрал свои вещи, запер квартиру на ключ и ушел.

Обвиняемый признал вину и раскаялся в содеянном. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.