36-летнему жителю Заводского района в Саратове предъявлено обвинение в избиении и смерти человека. Он признал вину и раскаялся в содеянном, как сообщает региональное СУ СКР.

24 декабря 36-летний мужчина познакомился с компанией парней и отправился с ними на посиделки с алкоголем, которые проходили в квартире на улице Омской. В ходе застолья он начал конфликтовать с 63-летним мужчиной.

Ссора переросла в драку, и от полученных травм пострадавший скончался в больнице. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.