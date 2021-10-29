Завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего саратовца, обвиняемого в причинении вреда здоровью, повлекшему смерть потерпевшего. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления по Саратовской области.

5 февраля этого года около 15 часов 34-летний саратовец находился на крыльце здания МФЦ, расположенного на улице Танкистов Саратова, где ожидал оформления необходимых документов. К нему обратился пьяный ранее незнакомый 55-летний мужчина и попросил сигарету. 34-летний мужчина ответил, что у него их нет.

В ответ на это оппонент принялся материть мужчину, стал намахиваться руками, а также нанес удар ногой в область ног, который не причинил телесных повреждений.

Разозлившись, мужчина нанес противнику не менее четырех ударов кулаком в область головы и такое же количество ударов в область тела. В процессе нанесения ударов мужчины приблизились к лестничному маршу, где подсудимый нанес обидчику еще один удар кулаком в область шеи, от чего тот потерял равновесие и скатился по ступенькам на тротуар.

От полученных травм 55-летний мужчина скончался. Прибывшие по вызову очевидцев медики констатировали его смерть.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.