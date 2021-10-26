Вечером, 5 мая, хозяйка с детьми и 27-летний племянник легли спать. Ночью в доме произошел пожар. Согласно заключению пожарно-технической экспертизы, причиной пожара стали непотушенные сигареты.
—Проснувшись и обнаружив возгорание, мужчина имел реальную возможность и был обязан разбудить малолетних детей и вывести их из дома, поскольку понимал, что в силу возраста они не могут принять меры к самосохранению. Однако, будучи пьян, мужчина покинул дом и не принял никаких мер по оказанию помощи детям и спасению их жизни, оставив их в опасности, — сообщили в ведомстве.
Смерть девочек и их матери наступила вследствие отравления окисью углерода. Общая стоимость имущества, уничтоженного в результате пожара, составила 758 163 рубля.
Ранее несколько статей вменяли и 30-летней матери девочек, однако уголовное преследование в отношении нее прекращено в силу ее смерти.