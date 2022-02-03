Отделом дознания УМВД по Саратову области завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 25-летнего мужчины за фиктивную постановку на учет иностранных граждан. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В период с ноября по январь текущего года саратовец осуществил фиктивную постановку на миграционный учёт 84 иностранных граждан, зарегистрировав их в своей квартире на улице Лисина. Жилое помещение иностранцам фактически не предоставлялось.

Расследование завершено, уголовное дело с утвержденным надзирающим прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.