Завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего жителя Вольска, обвиняемого в жестоком убийстве ребенка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

1 марта 38-летний мужчина пришёл к своей сожительнице, проживающей в квартире дома на улице Краснооктябрьской Вольска. Воспользовавшись моментом, пока женщина спала, злоумышленник под наркотиками совершил в отношении ее пятилетнего сына действия сексуального характера.

Позже обвиняемый с целью убийства ребенка выпроводил его из квартиры на улицу без одежды и обуви, будучи уверенным, что он умрет на морозе. Тело мальчика нашли в 5 утра возле магазина на улице Краснооктябрьской. Его смерть наступила в результате переохлаждения.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения.