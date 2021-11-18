В Саратове будут судить мужчину, обвиняемого в развращении несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

54-летний саратовец обвиняется в развратных действиях, а также в пяти эпизодах понуждения несовершеннолетних к совершению иных действий сексуального характера.

С апреля по декабрь 2016 года саратовец переписывался на интимные темы с девочками от 12 до 15 лет из Омской области.

Он просил присылать ему интимные фото, а получив желаемое, начинал шантажировать их, угрожая распространением интимных снимков в сети.

Уголовное дело завели еще в 2016 году, однако злоумышленника задержали в 2021.

Мужчина находится под стражей, свою вину он не признал. Уголовное дело направлено в суд.