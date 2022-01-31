Завершено расследование уголовного дела по обвинению 58-летнего жителя Ханты-Мансийского автономного округа в нарушении ПДД. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

3 октября на автодороге Р-22 в Балашовском районе водитель автомобиля «Toyota» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с движущимся по своей полосе автомобилем «Hyundai». В результате ДТП погибли 40-летний водитель «Hyundai», а также двое его пассажиров — 36-летняя женщина и 4-летняя девочка.

По ходатайству следственного органа судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следователем собраны исчерпывающие доказательства. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением, направлено в суд.