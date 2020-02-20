В Саратове будут судить банду высокотехнологичных автоугонщиков. Об этом сообщает прокуратура.

11 и 18 августа прошлого года 42-летний петербуржец с двумя 30-летними уроженцами Ленобласти и белгородцем угнали две Toyota RAV4 в Волжском районе областного центра на общую сумму 3,6 миллиона рублей.

Злоумышленники всегда действовали по тщательно спланированному плану. Они заранее подыскивали подходящую машину и ночью приезжали для ее хищения по месту жительства потерпевших. С помощью ключей от домофона, один из них заходил в подъезд и, используя часть радиоотмычки для машин, передавал сигнал ключа на вторую чать этого устройства соучастнику. После этого автомобиль вскрывался и запускался двигатель, а обвиняемые моментально смывались с места преступления.

Во избежание раскрытия их злого умысла они меняли госномера на поддельные и перегоняли его в нужное место. До места хранения похищенное авто сопровождалось другой машиной и, в случае нахождения на маршруте сотрудников полиции, по рации данная информация сообщалась водителю, управлявшему похищенным автомобиля.

На одной из украденных тачек банда перебила номера кузова, воспользовавшись услугами стороннего человека.

Сейчас всем четверым вменяют кражу в особо крупном размере в составе банды, а также подделку идентификационного номера машины. Уголовное дело направлено в суд на рассмотрение.