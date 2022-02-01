Завершено расследование уголовного дела по обвинению 53-летнего местного жителя в совершении убийства. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

В ночь с 22 на 23 декабря 53-летний мужчина вместе со своим 43-летним приятелем находился в доме на Коммунистической села Терса Вольского района. Мужчины распивали спиртное и поссорились. Хозяин дома попросил приятеля уйти, однако тот не воспринял просьбу всерьез и отказался. Разозлившись на гостя, 53-летний мужчина вооружился кухонным ножом и нанес им один удар в область груди приятелю.

По ходатайству следственного органа судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Обвиняемый вину в совершении преступления признал и раскаялся в содеянном. Уголовное дело передано в суд.