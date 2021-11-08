В Саратове завершено расследование уголовного дела в отношении 69-летней местной жительницы, обвиняемой в убийстве.

Саратовчанка проживала в квартире на улице Советской вместе с дочерью и ее 44-летним сожителем. 26 сентября днем они находились дома вместе с зятем. Между ними произошел словесный конфликт. Женщина обвинила мужчину в несознательности, в том, что он пьет и не ходит на работу.

В ответ он обматерил ее и хотел уйти из квартиры. На фоне обиды на сказанное, женщина схватила нож и нанесла ему удар в область спины. От полученного ранения потерпевший скончался на месте.

Обвиняемая признала вину и раскаялась в содеянном. Судом в отношении нее избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.