Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 48-летней жительницы Саратова. Она обвиняется в совершении убийства в состоянии аффекта. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

7 августа обвиняемая находилась с 50-летним мужем у себя дома по 3-му Цементному проезду. Пара поссорилась, и женщина, взяв нож, нанесла мужчине удар в область груди.

От полученного телесного повреждения он скончался. Согласно заключению экспертизы женщина находилась в состоянии сильного душевного волнения, вызванного постоянным аморальным поведением мужа.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.