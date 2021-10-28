Во Фрунзенском районе Саратова ранее судимый 30-летний житель Пензы попытался изнасиловать девушку. Ее спасли двое местных жителей, сообщает

следственное управление по Саратовской области.

Поздно вечером жительница Фрунзенского района возвращалась домой с работы. Ее стал преследовать мужчина. Возле одного из домов на улице Железнодорожной злоумышленник выбрал момент, когда никого не было рядом, и напал на девушку. Он попытался изнасиловать ее, угрожая убийством.

Потерпевшая оказывала сопротивление и стала звать на помощь. Мимо проходили молодой человек и девушка. Преступник попытался скрыться, но был остановлен прохожими, которые помогли его поймать. Позже стало известно, что на помощь девушке двое сотрудников ППС УМВД по городу Саратову во внеслужебное время.

Обвиняемый отказывается признавать вину, сейчас он заключен под стражу.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.