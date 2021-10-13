Еще четыре здания в Саратовской области объектами культурного наследия. Приказы об этом были опубликованы накануне, 12 октября за подписью замруководителя профильного областного управления Веры Афанасьевой.

Как сообщает ИА «Взгляд-инфо», в Саратове под охрану взяли двухэтажный «Дом доходный Черномашенцовых» на Большой Казачьей, 29, и дом на Октябрьской, 24, постройки начала XX века.

Еще один объект культурного наследия находится в Энгельсе, это трехэтажный жилой дом на улице Берег Волги возвели в 1950-х годах. А в Пугачеве теперь будет под охраной «Особняк купца Решетникова», который находится на улице Горького, 31.