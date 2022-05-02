Сегодня, 2 мая, в двух поселках Саратовского района прошли рейды по выявлению нарушителей противопожарного режима. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Саратовской области.

Профилактические рейды с применением беспилотной авиации прошли в поселках Красный Текстильщик и Рейник.

В них участвовали сотрудники Управления надзорной деятельности и профилактической работы, а также специалисты беспилотной авиации Главного управления МЧС России по Саратовской области.

С помощью беспилотника сотрудники ведомств обнаружили открытый огонь, после чего провели проведены разъяснительные беседы с владельцами садоводческих участков.

Напомним, оборудование закуплено в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.